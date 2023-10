Córka Mateusza Morawckiego w połowie roku wyszła za mąż. Ślub pociechy premiera odbył się 17 czerwca 2023 roku w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Polityk tym samym został teściem 29-letniego Dariusza, czyli wybranka Aleksandry Morawieckiej. Co wiadomo o świeżo upieczonym mężu córki premiera? Para jest w sobie zakochana od ponad dziesięciu lat.

Kim jest zięć Mateusza Morawieckiego? Jego córka wzięła ślub w czerwcu 2023 roku

Dariusz to miłość Aleksandry Morawieckiej jeszcze ze szkolnych lat. Małżeństwo spotkało się po raz pierwszy w ostatniej klasie liceum na wycieczce. Młodzi ludzie płynęli wówczas statkiem. Choć na początku byli tylko przyjaciółmi, niedługo później pojawiło się uczucie, które trwa do dziś. Wybranek Morawieckiej wspierał ją w przygotowaniu do egzaminu maturalnego i ponadto angażował się w jej życie rodzinne. "Pomagał między innymi przygotować się Oli do rozszerzonej matury z matematyki, a później wspólnie zajmowali się młodszym rodzeństwem Oli. Całą czwórką chodzili do kina albo pograć na boisku. Mateusz Morawiecki może być dumny z takiego pomocnego zięcia!" - czytamy w "Super Expressie".

Mateusz Morawiecki z okazji ślubu córki pokusił się o takie słowa

Zakochanych łączą wspólne zainteresowania. Są pasjonatami biegania i jazdy na rowerze. Poza tym uwielbiają podróżować po Europie. Z okazji ślubu zakochanych premier pokusił się o wpis. "Prawdziwa historia ojcowskiej miłości nigdy się nie kończy. Moja zaczęła się, gdy pierwszy raz wziąłem cię w ramiona. Dziś z dumą poprowadziłem do ołtarza. Córeczko - niech ten nowy etap życia przyniesie ci wszystko, o czym marzysz. Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. Kochamy cię nad życie!" - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Na ślubie Aleksandry Morawieckiej był także Jarosław Kaczyński

Ślub córki premiera przyciągnął Jarosława Kaczyńskiego. Polityk jest znany z tego, że chętnie przyjmuje zaproszenia na śluby w rodzinach polityków związanych z PiS. Podczas uroczystości można było zobaczyć ponadto byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.